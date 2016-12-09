انتبه.. حتى لا تُسرق بهذه الطريقة الخبيثة

سجل مقطع فيديو طريقة جديدة للنصب وسرقة السيارات في جنوب إفريقيا.

وفي المقطع الذي ظهر على الإنترنت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، تظهر سيارة تقودها امرأة إلى أن تتوقف في مكان انتظار.

يبدو اللص وهو يحوم حول السيارة منتظراً لحظة خروج المرأة منها، وما إن تفعل، حتى يسارع إلى فتح الباب الخلفي في الجهة المعاكسة للمرأة، لاستغلال تغافل الضحية عن التأكد من إحكام غلق أبواب السيارة.

وبعد أن تبتعد المرأة، يعود اللص إلى السيارة، ويدخل من الباب الخلفي المفتوح، ويشرع في سرقة محتوياتها.

معلقون على الواقعة التي حدثت في إقليم كوازولو ناتال، على الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا نصحوا ملاك السيارات بضرورة التأكد من إحكام غلق الأبواب قبل المغادرة.

والأهم من ذلك، إخلاء السيارة من أي أشياء ثمينة أو متعلقات مهمة، أو على أقل تقدير، وضعها في أماكن غير ظاهرة بالسيارة.