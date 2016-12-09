شاهد.. "سفاح" يركل بلا رحمة فتاة في برلين

نشرت مواقع ألمانية وغربية، الخميس، لقطات مروعة لشاب وصفه المعلقون بـ"السفاح" وهو يركل فتاة بينما كانت تسير في مترو على الدرج، في هجوم يبدو بأنه حدث بدوافع عنصرية.

ووصل الحال في الضحية البالغة من العمر 26 عاماً إثر هذه الضربة العنيفة أن ترقد في المستشفى حيث تقول الشرطة إن حالتها مستقرة وإنها تساعد في التحقيقات للتعرف على الجاني.

ووصف بنيامين جنرو، المتحدث باسم "حزب العمال" في العاصمة برلين هذا الهجوم الذي التقطته كاميرات المراقبة في المترو بـ"الوحشي والمروع"، حسب ما نشرت وسائل الإعلام.

ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث الذي وقع في 27 أكتوبر، لكن تم نشر الفيديو الخميس من أجل التعرف على الجاني.

ويظهر في المقطع رجل يسير خلف امرأة تنزل الدرج قبل أن يركلها في ظهرها وتسقط كالحمامة المذبوحة في أسفل الدرج، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولم تحدد بعد هوية الفتاة التي تعرضت للعنف في مترو برلين الذي وصفته الشرطة بأنه غير مبرر ويستحق التحقيق والمتابعة.