مصر توافق على تصدير حمير للصين وكلاب لكوريا

سمحت السلطات المصرية بتصدير 10 آلاف حمار للصين، وتتجه للموافقة على تصدير كلاب لكوريا.

ووافقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية على طلبات لعدة شركات صينية بتصدير 10 آلاف حمار.

وقال الدكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة إنه تمت الموافقة على تصدير الحمير للصين وفقا لحصة تم الاتفاق عليها مضيفا أنه سيتم تصدير الحمير حية التزاما بفتوى الأزهر بعدم ذبح الحمير خاصة أن الصين تريد جلودها فقط وليس لحومها.

من جانب آخر تقدمت إحدى الشركات الكورية بعرض لاستيراد كلاب من مصر وتتجه السلطات للموافقة، للحد من انتشار الكلاب الضالة التي رفضت جمعيات الرفق بالحيوان قتلها بِسُم الستركلين القاتل.