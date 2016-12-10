خمور من عظام نمور ودببة لسهرة زعيم كوريا بأعياد الميلاد

هل يمكن لك أن تتخيل المشروبات المفضلة لزعيم كوريا الشمالية التي ستكون على مائدته مع احتفالات أعياد الميلاد؟! ربما مهما بلغ بك الخيال لن تصل إلى الإجابات الصحيحة.

الواقع أن الدولة التي لا تظهر أخبارها بسهولة، تجهز مشروبات فائقة القوة لزعيمها في هذه المناسبة، مجهزة من عظام النمور والدببة، والتي تحتوي أيضا على أم أربعة وأربعين (الحريشة)، ومشيمة أنثى الغزال، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي الوقت الذي سوف يفضل فيه الملايين حول العالم في المناسبة نفسها، شراب البيرة والنبيذ بمختلف الأنواع، فسوف يكون أمام كيم جونغ أون مجموعة متنوعة من الخيارات الأخرى من المشروبات الخرافية.

وبحسب تقارير سيشاركه في الشراب احتفالا بأعياد الميلاد ونهاية السنة، رفاقه من أعضاء الحكومة والنخبة الكبيرة في الحزب الشيوعي الحاكم للبلاد.

ويبدو أن المشروبات الكحولية التقليدية لا تكفي، إذ لابد من تركيبات أخرى لها مزايا ذات أولوية، كونها مقوية للجسم وتزيد معدل النشاط البدني، وتمنع التهابات المفاصل وأمراض كالسرطان وغيرها من الفوائد.

وصفة النمور والدببة!

وبحسب "ميرور" فإنه بالنسبة لشراب عظام النمور، يضاف إليه عظام من القطط الكبيرة مع نباتات السفرجل والتوت ونبات الأروروت.

والأخير كان شديد الشعبية في المطبخ البريطاني، ويعتقد أن نابليون قال "إن حب البريطانيين للأروروت كان بُغية دعم مستعمراتهم"، وهو يمتص السموم من الجسم.

وهذه الوصفة لها دور في التخلص من الصداع وتخفيف ألم المفاصل. أما وصفة شراب الدببة فهي لها أيضا صفات علاجية. وكلتا الوصفتين.. الدببة والنمور تصل نسبة الكحول فيهما إلى 42 بالمئة.

مشروب الغزلان!

هناك وصفة أخرى غريبة لخمر مقطر من قرون الغزلان مع نبتة الجنسنغ الصينية. وهذه الوصفة يقال إنها فعالة جدا للحفاظ على الصحة، وبحيث تمنع الصداع تماما مهما أفرط الشخص في الشراب.

مياه سحرية!

وهناك مياه "سحرية" تضاف لذلك يؤتى بها من نبع تسمى بـمياه الربيع Adalsan وهي معروفة في كوريا الشمالية، مصدرها جبال شهيرة بالاسم نفسه، وهي باردة ومنعشة وتعبأ في قوارير لتباع عادة.

وقد كان الجنرالات في الماضي يحرصون على شراب هذا النوع من الماء بزعم الحصول على القوى الخارقة، واعتقادهم بأنها تمنح عمرا طويلا وتحمي من الأمراض وتنقي الدم من السميات.

شراب التونك!

وهناك شراب آخر من أعشاب نادرة في كوريا الشمالية يسمى بـالتونك بما يشبه شراب ماء التونيك المعروف الذي يباع بالأسواق، وهو يعالج الصداع وألم أسفل الظهر والإرهاق بعد النشاط البدني الكبير.

والمعلومة الأخيرة أن شراب الخمر المستخرج من مشيمة الغزلان ليس للرجال فقط بل للنساء أيضا، حيث يعالج أمراض النساء ويؤخذ بمعدل ثلاث مرات في اليوم.