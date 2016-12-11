ارقص مع إيفانكا ترمب فرحا بالعطلة!

بثت إيفانكا ترمب ابنه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مقطع فيديو على تطبيق "إنستغرام" وهي ترقص احتفالا بعطلة نهاية الأسبوع.

وتظهر إيفانكا، التي تشتهر بمواصفات جمال استثنائية، في الفيديو وهي تتمايل بنصفها الأعلى في فستان أسود يبرز كتفيها، ولكنه محتشم إجمالا ويعبر عن شخصية الأم والزوجة وابنة الرئيس.

وكتبت ابنة الرئيس على المقطع المنشور على حسابها يوم 3 ديسمبر/كانون الأول والذي اجتذب أكثر من 643 ألف شخص: "أرقص بطريقتي في عطلة نهاية الأسبوع".

وتحاول إيفانكا ترمب وهي تقترب من خطوة تخليها عن إدارة شركات العائلة للقيام بمهام سياسية في البيت الأبيض لم يعلن عنها بعد، أن تضفي على شخصيتها لمسات إنسانية واجتماعية، تفصلها عن صورة سيدة الأعمال الجامدة المتعجرفة.

وتنشر إيفانكا، ابنة ترمب من زوجته الأولى عارضة الأزياء الأميركية التشيكية إيفانا ماري، على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها باستمرار العديد من الصور الشخصية لأسرتها، وخاصة زوجها جاريد كوشنر الذي لعب دورا في نجاح الحملة الانتخابية لدونالد ترمب. كما يقوم وزوجته إيفانكا بمهام حاليا ضمن الفريق الانتقالي الذي يعد لتسلم ترمب السلطة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وهي تقدم نفسها على حسابات التواصل الاجتماعي بأنها "زوجة وأم وسيدة أعمال" بهذا الترتيب.

وتبدي إيفانكا اهتماما بالغا أيضا بنشر صور أطفالها الثلاثة، أرابيلا وجوزيف وثيودور، على مواقع التواصل للتأكيد على تماسك أسرتها الصغيرة والاستقرار الاجتماعي الذي تتمتع به.

وقامت إيفانكا الشهر الماضي بخطوة مهمة للغاية عندما فصلت حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن الحسابات الخاصة بشركتها تحسبا لأي انتقادات خاصة بتضارب المصالح.

وحضرت إيفانكا ترمب مقابلة والدها مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في برج ترمب الشهر الماضي ما أثار انتقادات لأنها لا تملك صفة سياسية تمنحها حق الحضور.

وصرح الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في وقت لاحق لصحيفة يابانية واسعة الانتشار أنه عندما تحدث مع ترمب لتهنئته بفوزه في انتخابات الرئاسة، تكلم أيضا مع إيفانكا.

وتربط ترمب الأب بإيفانكا الابنة علاقة متميزة تختلف عن علاقته بابنته تيفاني من زوجته الثانية السابقة الممثلة ماريا مابلس. ويثني ترمب كثيرا على إيفانكا في الكثير من المناسبات ثناء خاصا ويشيد بجمالها وشخصيتها.