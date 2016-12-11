شاهد.. أكثر السائقين جنوناً يتحاور بالجاروف!

شنّ سائق شاحنة صغيرة هجوماً غير مسبوق على سائق شاحنة ضخمة، عندما لكمه ثم دهس - متعمداً للخلف - مقدمة شاحنته، وعاد بجاروف ليحطم زجاج مقصورة مركبة منافسه في لحظة جنون.

ووقع الهجوم العنيف يوم الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني على إثر تصادم بين شاحنتين في مدينة مانشستر البريطانية.

ورصدت كاميرات المراقبة السلوك العنيف، لما وصفه البعض بأكثر السائقين جنوناً في بريطانيا في مقطع فيديو تستخدمه الشرطة البريطانية في محاولاتها للقبض على السائق.

ويبدأ المقطع بمشاحنة، إثر تصادم على الطريق، يتبادل خلالها السائق المجنون الكلمات الغاضبة مع سائق الشاحنة الآخر ومرافقه، اللذين غادرا مركبتهما وشوهدا يقفان بجانب مقصورة السائق المتهور.

وتطورت المشاحنة من تبادل العبارات الحادة إلى اشتباك، حاول خلاله السائق الغارق في جنون الغضب الإمساك بتلابيب السائق الآخر ولكمه.

وبعد لحظات عاد كل من السائقين إلى مركبته وبدا وكأن الحرب وضعت أوزارها، ولكن فجأة يقود السائق المجنون شاحنته إلى الخلف بسرعة هائلة مدمراً مقدمة الشاحنة الأخرى.

ثم يعود ويغادر شاحنته، ويذهب إلى منافسه محاولاً التعلق بمقصورة قيادته وفتح الباب والهجوم عليه.

وعندما يفشل بسبب إغلاق الباب من الداخل، يسرع إلى مركبته ويعود بجاروف، وينقض محطماً زجاج مقصورة السائق الآخر المذعور من المجنون الذي يتسلق مركبته.

وعلى وقع المرحلة الأخيرة من الهجوم، يشفى السائق المجنون من حمى الغضب ويتراجع بعيداً عن شباك منافسه المحطم، وينتهي المقطع.

واعتبر مسؤولون في الشرطة البريطانية أن مستوى العنف في المقطع يصل إلى الذروة، فيما يتعلق بالاشتباكات الناجمة عن حوادث الطرق.

وقالوا إن سلوك سائق الشاحنة الضخمة وزميله كان متزناً في مشاهد المقطع، بعكس سائق الشاحنة الصغيرة، الذي تسعى الشرطة لمحاسبته على أفعاله.