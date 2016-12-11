فيديو "يذيب القلب" لتوأمين ملتصقي الرأس

بعد 13 شهراً من ولادتهما ملتصقي الرأس، تمكّن التوأمان الصغيران من مشاهدة وجه بعضهما لأول مرة قبل أيام قليلة.

وظهر الطفلان الصغيران اللذان ولدا في سبتمبر الماضي في فيديو مؤثر فعلاً، يمسك أحدهما بيد توأمه دون أن يفلته، في حين بدا الآخر يتأمل وجه أخيه الذي اعتاد سماع صوته دون أن يراه.

وفي التفاصيل، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية فقد تمكّن كل من جادون وأنياس ماكدونالد من تخطي عملية فصل خطرة خضعا لها واستمرت ما يقارب من 27 ساعة، في مركز مونتيفور الطبي في نيويورك.

ونشر كريستيان والد التوأمين الفيديو الذي بدا فيه الشقيقان يمرحان سوياً، و"يغردان" ويكرران على ما يبدو صوت والدتهما التي سمع صوتها في التسجيل تحاكيهما.

وبحسب الأطباء تعتبر عملية فصل توأمين في منطقة الرأس احدى أدق وأصعب العمليات، وقد تمكن الطفلان، اللذان تعتبر حالتهما واحدة من بين 10 ملايين، من التعافي بطريقة قياسية، متجاوزين العديد من الانتكاسات والالتهابات، على مدى 6 أسابيع.