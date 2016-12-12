الاعتداء على مسلم لدى خروجه من مسجد في كاليفورنيا

تعرض مسلم للضرب، لدى خروجه من أحد المساجد في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ما استدعى نقله للمستشفى.

وأعلنت شرطة الولاية أن المهاجم يدعى جون ماتسون (29 عاما)، وسبق أن صدرت أحكام بحقه، لإدانته بتهم مشابهة.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم لاحق المجني عليه لدى خروجه من المسجد، وتحرش به لفظيا أولا، ومن ثم ضربه في موقف سيارات قريب من المسجد، دون أن توضح زمن الواقعة.

وأوقفت الشرطة ماتسون بتهمة ارتكاب جريمة كراهية، فيما تبحث عن شخص آخر يشتبه في علاقته بالهجوم.

وأشارت الشرطة إلى أن المعتدى عليه الذي نقل إلى المستشفى في حالة جيدة.

وقال حسان علوش، مدير مكتب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في لوس أنجلوس، إن أحد شهود الواقعة أخبره بتفاصيل ما حدث، حيث أراد المهاجم أولا استخدام مرحاض المسجد، وكان يبدو عليه السكر، ولدى رفض طلبه لكون المسجد غير مفتوح للعامة، غادر المهاجم المكان.

إلا أن المهاجم لم يلبث أن عاد وبصحبته شخص آخر، وفقا لشاهد العيان، وقام بمهاجمة أحد الأشخاص الخارجين من المسجد.

وأشار علوش أن الحادثة الأخيرة تأتي بعد تلقي 5 مساجد في كاليفورنيا خطابات تهديد، مضيفا أن منظمة "كير" تلقت أكثر من 150 بلاغا بحوادث تحرش بالمسلمين، منذ الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة.