القبض على مشتبه به في حادث ركل فتاة على الدرج ببرلين

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به ربما يكون على صلة بحادث ركل فتاة على درج إحدى محطات المترو في برلين، وذلك عندما عرض الحارس الشخصي لعدد من نجمات هوليوود مثل ليدي غاغا وتشارلز ثيرون مبلغاً من المال كمكافأة لمن يدلي بمعلومات توصل الشرطة إلى ذلك السفاح، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت مواقع ألمانية وغربية نشرت الخميس الماضي، لقطات مروعة لشاب وصفه المعلقون بـ"السفاح" وهو يركل فتاة، في واقعة تعود لأكتوبر الماضي، بينما كانت تسير في مترو على الدرج، في هجوم يبدو أنه حدث بدوافع عنصرية.

ويظهر في المقطع رجل يسير خلف امرأة تنزل الدرج قبل أن يركلها في ظهرها وتسقط وترتطم بالأرض أسفل الدرج.

ووصل الحال في الضحية البالغة من العمر 26 عاماً إثر هذه الضربة العنيفة أن ترقد في المستشفى، حيث تقول الشرطة إن حالتها مستقرة، وإنها تساعد في التحقيقات للتعرف على الجاني.

وبعد أن عرض الحارس الشخصي ميشيل كوهير (54 عاماً) مبلغاً يبلغ ما يعادل 2500 دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات عن ذلك "السفاح" وزملائه، أوقفت الشرطة الألمانية مشتبهاً به ويتم استجوابه حالياً.

ونقلت الصحيفة عن كوهير قوله إنه شاهد مقطع الفيديو أثناء تناوله الإفطار فكاد "أن يتقيأ"، بحسب تعبيره، وهو يرى الفتاة تنزل على الدرج، بينما يتبعها ذلك الرجل الذي كان يرتدي بنطلوناً من الجينز الأزرق وجاكيت من الجلد، وكان يدخن سيجارة وبيده زجاجة بيرة.