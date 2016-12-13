ساندوتش بسم فئران يقتل طفلة مصرية بمطعم بالإسكندرية

دخلت الطفلة جودي أحمد، البالغة من العمر 13 عاماً، وشقيقها الأصغر لتناول ساندويتش في مطعم شهير بالإسكندرية فلقيت مصرعها على الفور.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الإسكندرية لـ" العربية.نت" إن اللواء عادل التونسي، مدير الأمن، تلقى بلاغاً بمصرع طفلة تدعى جودي أحمد، لاعبة بفريق السلة بنادي سبورتنغ بمطعم شهير في منطقة سموحة، وذلك بصحبة شقيقها الأصغر، وإثر تناولها ساندويتشاً سقطت الطفلة على الفور جثة هامدة، فيما أصيب شقيقها الأصغر بحالة قيء حادة وتم نقله للمستشفى.

وتبين من التحريات أن عمال المطعم قاموا برش سم فئران في بعض جنباته للتخلص من الفئران، وتسربت نسبة من السم عبر أيديهم للساندويتش المقدم للطفلة التي أصيبت على الفور بحالة تسمم حاد، وتوفيت نتيجة توقف عضلة القلب فور وصول السم إليه، فيما نجا شقيقها الأصغر الذي لم يكن قد تناول سوى قطعة صغيرة من الساندويتش الخاص به، وتم نقله للمستشفى وتفريغ معدته والتخلص مما بها.

وأضاف أنه تم إغلاق المطعم والقبض على العمال واستدعاء صاحب المطعم للاستماع لأقواله وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.