شاهد DNA.. محور المقاومة: ما في شي بحلب

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "محور المقاومة: ما في شي بحلب"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى إنكار الإعلام الموالي للنظام السوري وجود مجازر يرتكبها هذا الأخير والميليشيات الموالية له في حلب، رغم التأكيدات الرسمية الدولية، حيث أكدت الأمم المتحدة أن هذه الميليشيات تقتحم البيوت وتعدم الأطفال والنساء بالعشرات.

يذكر أنها آخر حلقة من برنامج DNA لهذه السنة، ويعود البرنامج في 2017. ويبث برنامج DNA على قناة "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.