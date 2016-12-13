طبق طائر يحلق فوق سطح القمر!

في إطار أبحاثهم عن حياة الكائنات الفضائية الغريبة، ادعى أصحاب نظريات المؤامرة أنهم قد رصدوا طبقا طائرا غريبا يعبر أمام القمر. ظهر هذا الجسم الغريب بينما كان مرصد ميامي في ولاية فلوريدا يعرض بثا مباشرا لسطح القمر، في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب موقع "ميل اون لاين" فإنه من غير الواضح ما هو هذا الجسم الذي يأخذ شكل قرص مظلم، ولكن أحد المتحمسين لمتابعة الأجسام الفضائية الغريبة يشير إلى أنه تكوين مصنوع باحترافية من قبل كائنات ذكية.

ولقد تم إعــادة نشر هذا الفيديو على موقع يوتيوب بقناة "يو أف او سايتنجز"، تحت عنوان "طبق طائر فضائي يعبر القمر".

وكتب سكوت سي وارينج، أحد المتحمسين لرصد الأجسام الفضائية الغريبة المشهورين، في موقعه على الإنترنت: UFOsightingsdaily.com قائلا "إن ذلك الكائن ليس من صنع الإنسان، لأنه غير مزود بأجنحة الألواح الشمسية التي تستخدم لجمع الطاقة".

واستطرد قائلا: "لا يوجد عليه هـوائيات إرسال، فضلا عن أن سطحه ليس كامل الاستدارة بل يتميز بوجود حافة خشنة، ومن ثم فإنه يبدو كجسم نما بطريقة بيوميكانيكية، ولكن يبدو أن هذا الوصف لم يكن مقنعا لمستخدمي موقع يوتيوب فقد علق مستخدم، يطلق على نفسه اسم "فانتيس او سفن" قائلا:" إنه يبدو مثل كرة تنس القيت أمام التلسكوب!"، بينما قال آخر: "إنها مجرد صخرة تدور حول القمر".

وتمثل الأجسام الغريبة التي تظهر على سطح القمر موضوعا مفضلا لمؤيدي نظريات المؤامرة، ففي نوفمبر الماضي، ظهر مقطع فيديو على موقع يوتيوب يدعي أنه يعرض "لمئات" من الأطباق الفضائية الطائرة تقلع في آن واحد من سطح القمر.

وبحسب الفيديو فإنه يدعي إعطاء صورة واضحة لتلك السفن الفضائية وهي تدور حول سطح القمر، والتي يظن البعض أنها تتمركز على سطح القمر لحمايته من البشر - على الرغم من أنها يمكن ألا تكون أكثر من مجرد خدع بصرية-.