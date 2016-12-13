محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة "مواقع التواصل العرب"

شدد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، على أهمية متابعة التقدم العلمي والنهضة المعرفية في العالم، حتى يستعيد العرب مكانتهم كصناع للحضارة، محذراً من جعل وسائل التواصل الاجتماعي مصيدة لإهدار الوقت.

وجاء ذلك بمناسبة تكريمه الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ضمن مختلف فئاتها، حيث نال وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، جائزة الأفراد في القطاع الحكومي.

وفاز عن فئة السياسة "مركز المسبار للدراسات والبحوث" لنشره الوعي حول الحركات الإسلامية.

كما فازت الزميلة، نادين هاني، مُقدمة البرنامج الاقتصادي "الأسواق العربية" على قناة "العربية" عن فئة الاقتصاد. كذلك فازت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" عن فئة خدمة المجتمع.