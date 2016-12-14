الرحالة عبد الله جمعة: تعرضت للاختطاف في فنزويلا

اشتهر الرحالة السعودي عبد الله الجمعة بتوثيق رحلاته على سناب وانستغرام، قبل أن يقدم برنامجا تلفزيونيا باسم "الرحالة".

كما أنه أحد المشاركين في قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب المقامة في دبي، ورغم أنه محاضِر ومؤلف ومستشار قانوني إلا أنه يجد وقتا لاكتشاف مدن جديدة ليتحول باكتشافاته إلى أحد أبرز ناشطي مواقع التواصل.

وقد حلّ الرحالة السعودي عبدالله الجمعة، ضيفاً على برنامج "تفاعلكم" مع الزميلة سارة الدندراوي.

ورد عبد الله في لقائه على من ينتقده لاستخدامه مصطلح "رحالة"، قائلا إن رحلاته واختطافه في فنزويلا دليل على أنه يستحق أن يحمل هذا اللقب.

وأعلن أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي قد ضاعفت من دخله مرات عديدة، واستفاد منها بشكل كبير، وهذا ما يدفعه إلى الاستمرار بعمله.

كما أكد أن رحلاته لن تعرقل فكرة الزواج في حياته، وهي فكرة واردة إذا ما تواجد التوافق بين الطرفين.