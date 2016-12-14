بالفيديو.. لماذا التقى زوج كيم كرديشيان بترمب؟

لم تفاجأ نجمة تلفزيون الواقع كيم كرديشيان أن يقوم زوجها كاني ويست بتكبد المشاق والذهاب إلى برج ترمب في نيويورك لمقابلة الرئيس الأميركي المنتخب لمدة 15 دقيقة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية وأظهر فيديو للمقابلة "مرفق".

وجاء ذلك إثر الأيام التي قضاها كاني في المستشفى يعاني من صعوبات صحية، وكانت كيم بجواره، بعد حادثة السرقة التي تعرضت لها بباريس في أكتوبر الماضي.

ووصل نجم الهيب هوب "برج ترمب" يوم الثلاثاء، في حين لم تبد كرديشيان أي انزعاج من هذه الخطوة، خاصة أنها كانت من داعمي هيلاري كلينتون في الانتخابات.

وقد صرحت مصادر لـ"يو اس ويكلي" أن كرديشيان تحترم قرار زوجها"، برغم أنهما في الأصل اقترعا في اتجاهين متعاكسين في الانتخابات.

وكشف المصدر قائلا: "إن كيم كانت تعلم سلفا بالزيارة لهذا لم يكن من أمر غريب أبدا".

مضيفا: "وهي تعلم سلفا أنه يدعم ترمب منذ البداية، وأنها على العكس منه وقفت مع هيلاري كلينتون".

أسباب الزيارة

وقد علق كاني على تويتر موضحا أسباب لقائه مع ترمب.

وقال ببساطة إن الزيارة تتعلق بـالنقاش حول "قضايا تعدد الثقافات".

وكتب قبل اللقاء مباشرة: "أريد أن أقابل ترمب اليوم وذلك لمناقشة قضايا تتعلق بتعدد الثقافات، وتشمل هذه القضايا المضايقات ودعم المعلمين وتحديث المناهج، والعنف في شيكاغو".

مضيفا: "وجدت أنه من المهم أن يكون هناك خط مباشر للتواصل مع رئيسنا المستقبلي، إذا كان نرغب حقيقة في التغيير".

ويظهر الفيديو كيف أن العيون كانت مسلطة على كاني وهو يدخل البرج الفخم في وقت الظهيرة، إلى أن التقى ترمب وأخذا الصور التذكارية معا في الممر الرئيسي بجوار مكتب ترمب.

وأومأ كاني من خلال التغريدات في ختامها، على أنه قد يرشح نفسه للرئاسة الأميركية في 2024 بعد أن يكون ترمب قد قضى دورتين، حيث كتب #2024 في التغريدة الأخيرة.

وقد فهمت من قبل المتابعين على أنها إشارة لنية مستبطنة، حتى لو بدأت تشبه المزحة.

ولو حدث ذلك ونجح كاني فإن كرديشان سوف تصبح سيدة البيت الأبيض وسيدة أميركا الأولى بعد 8 سنوات.

فضول وتكهنات!

وقد أثار دخول مغنى الراب البرج الإثارة والفضول من قبل الناس حول البرج ورواد المكان، خاصة ظهوره بجوار ابنة ترمب إيفانكا، ومعهما كوري غامبل صديق المذيعة كريس جينز.

وكان الناس يسألونه بصوت عال: لماذا هو ذاهب لزيارة ترمب؟! لكنه كان يتجاهل الرد عليهم وهو يتخذ طريقه إلى المصعد.

وقد كتب أحد الناس الذين تواجدوا بالمكان في تلك اللحظة بمواقع التواصل: "كاني وفريقه في طريقهم لعقد اجتماع مع ترمب".

وفيما بعد نشرت إحداهن صورة لابن ترمب إريك وكتبت بجوارها: "إريك يبتسم، والسؤال هل هو من محبي كاني أم من فريق الاجتماع مع ترمب؟".

وقد اشتعلت وسائل التواصل بالنقاش والتوقعات بأن هناك سببا ما غير معلن للزيارة، وربما كان ترمب يجهز كاني لموقع في حكومته بإعطائه منصبا ما، خاصة أن هناك العديد من المناصب التي لا تزال شاغرة.

وقال أحدهم: "بجد أنا في غاية الاستغراب عن سبب الزيارة.. أعتقد أنه منصب قادم".

وكتب آخر: "لقد أخبروني أن كاني فقد عقله. وأن أول فعل يقوم به بعد جنونه هو زيارة ترمب".

ماذا قال ترمب؟

وأخيرا ظهر ترمب وكاني وهما يلتقطان الصور في الممر، قبل أن يجيبا على أسئلة الصحفيين.

وعلق ترمب على معرفته بكاني: "نحن أصدقاء منذ وقت طويل".

وعندما سئل منذ متى، رد ترمب: "منذ الأبد".

اللطيف أن كاني عندما سئل لماذا هو هنا في ختام اللقاء، رد مازحا: "لقد أتيت فقط لالتقاط صورة مع ترمب".