شاهد أفضل 100 صورة صادمة ومثيرة لفرانس برس في 2016

اختارت وكالة فرانس برس العالمية للأخبار عددا من أفضل الصور الصادمة والمثيرة وأكثرها تعبيرا التي التقطها مراسلوها حول العالم للأحداث والمآسي والأزمات والحروب والصراعات والنزاعات المسلحة.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية مجموعة من تلك الصور التي تغطي جميع الأخبار السياسية والترفيه، والرياضة بدءا من استقالة ديفيد كاميرون، وفوز دونالد ترمب في الانتخابات، لدورة الألعاب الأولمبية والمباراة النهائية لكرة القدم يورو 2016.

وتعكس صور عام 2016 أزمات العالم ومآسيه مثل أزمة اللاجئين المستمرة، والمعركة لهزيمة داعش في الشرق الأوسط.

كما توجد صور طريفة ومثيرة مثل صورة القطة التي ترتدي نظارة شمسية وتركب دراجة نارية في ريو.

وكانت قناة ناشيونال جيوغرافيك قد نشرت أيضا قائمتها لأفضل 100 صورة التقطتها عدسات مصوريها على مدار عام 2016، كما نشرت مجلة "تايم" الأميركية أيضاً أجمل 100 صورة أيضاً لهذا العام.

ونشرت القناة صوراً مختلفة من حول العالم على موقعها الإلكتروني، وثقت فيها العديد من الأحداث العالمية والكوارث الطبيعية والحروب والصراعات الدولية، حيث اختار الموقع صورة لأحد الأطفال فقد أحد ذراعيه في أحد الأماكن التي يحتدم فيها القتال مع عناصر تنظيم داعش.