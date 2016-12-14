ميسي يلتقي الطفل الأفغاني صاحب قميص "كيس النايلون"

التقى نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، ليونيل ميسي، مساء الثلاثاء، الطفل الأفغاني مرتزى أحمدي، الذي اشتهر على الإنترنت بعد ارتدائه "كيس نايلون" مقلّما باللونين الأبيض والأزرق بشكل يبدو مشابها لبدلة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني.

وجرى اللقاء بين ميسي والطفل الأفغاني صاحب الـ6 سنوات قبل مباراة ودية بين برشلونة والأهلي السعودي في الدوحة، والتي انتهت بنتيجة 5-3 لصالح النادي الإسباني.

ودخل الطفل مرتزى الملعب مع ميسي وأخذ صورة تذكارية مع لاعبي برشلونة، إلا أنه رفض مغادرة أرض الملعب بعدها لتبدأ المباراة.

وكان ناشطون قد شنوا حملة على مواقع التوصل قبل أشهر لجمع ميسي بالمعجب الصغير، وذلك بعد أن انتشرت صورة الطفل بقميصه المفبرك.