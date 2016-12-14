وفاة الفنان المصري أحمد راتب عقب إصابته بأزمة قلبية

توفي الفنان المصري أحمد راتب، صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 67 عاماً.

وأكد أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر وفاة الفنان أحمد راتب عقب إصابته بأزمة قلبية، مضيفا أن الجنازة ستشيع بعد ظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر .

وقال إن الفنان الراحل دخل أحد المستشفيات الخاصة في المهندسين، بعد إصابته بضيق في التنفس، مما اضطره للتوقف عن العرض المسرحي بيت السلطات وتمت الاستعانة بأحد النجوم الشباب للقيام بدور راتب حتى يتماثل للشفاء.

مصدر طبي أكد لـ"العربية نت" أن الفنان الراحل توفي كلينيكياً منذ يومين بعد أن داهمته الأزمة القلبية وتسببت في عدم قدرته على التنفس بشكل سليم ولذلك تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى فارق الحياة صباح اليوم .

ولد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، وظهرت موهبته التمثيلية في المدرسة، وعقب التحاقه بكلية الهندسة تركها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريوس.

وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما وشارك في عدة أعمال سينمائية لكنه كان القاسم المشترك في عدة أفلام مع الفنان عادل إمام ومن أشهر أعماله المال والبنون وسك على بناتك ومحترم إلا ربع والسفارة في العمارة .

قدم عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى الآن، منها: واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان، كما تميز في المسلسلات التليفزيونية، منها السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي ومسرحية الزعيم .