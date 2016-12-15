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النمسا تقرر هدم مصدر إغراء النازيين الجدد!

المصدر: فيينا - رويترز
المنزل الذي شهد ولادة هتلر خضع للشراء الإجباري بمشروع قانون
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وافق مجلس النواب في النمسا على الشراء الإجباري للمبنى الذي ولد فيه هتلر، وذلك في خطوة نحو تغيير ملامح الموقع لاحقا للحد من الإغراء الذي يمثله للنازيين الجدد ممن يترددون على المكان.

ولم يحدد نص مشروع القانون الذي صدر مساء أمس الأربعاء، الشكل المزمع للمبنى مستقبلا. وسيحال المشروع إلى مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يكون ذلك إجراء شكليا.

لقطة قديمة لمنزل هتلر لقطة قديمة لمنزل هتلر

وقال وزير الداخلية فولفجانج سوبوتكا، إن الحكومة تدعم "إعادة هيكلة معمارية شاملة" للمنزل الذي ولد فيه هتلر بالقرب من الحدود مع ألمانيا عام 1989، وهو ما قد يتضمن هدم المبنى.

ومن شأن الشراء الإجباري للمنزل الواقع في مدينة براوناو آم إن، إنهاء نزاع طويل الأمد مع مالكته التي رفضت عروضا سابقة من الدولة للاستحواذ على المكان.

هتلر هتلر

وكان سوبوتكا قال إن المبنى المكون من 3 طوابق قد تستخدمه بلدية براوناو "لأغراض خيرية أو رسمية" بعد تحويله. وتستأجر وزارة الداخلية المبنى منذ 1972 وتؤجره من الباطن لبراوناو.

كلمات دالّة

#هتلر, #مبنى, #حكومة النمسا, #النازيون الجدد

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