ماذا فعلت كلبة الرئيس الروسي مع الإعلاميين اليابانيين؟

قبيل زيارته المقررة هذا الأسبوع إلى اليابان، اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلبته "يومي" إلى مقابلة مع إعلاميين يابانيين، والكلبة هي من فصيلة أكيتا، إحدى الولايات اليابانية.

وأجرى بوتين مقابلة مع تلفزيون "نيبون" وصحيفة "يومييوري شيمبو" اليابانيين في موسكو الثلاثاء الماضي، ورافقته لأول مرة كلبته "يومي" التي منحتها إياه ولاية أكيتا في اليابان عام 2012.

ودخلت الكلبة "يومي" مع بوتين إلى قاعة المقابلة وهي غير مقيدة، ورغم أنها التزمت الهدوء في البداية إلا أنها عادت لتنبح بصوت مرتفع في مواجهة الفريق التلفزيوني الياباني الذي رد على نباحها بابتسامة.

وتدخل الرئيس الروسي ليحول انتباه "يومي" بعيدا عن الفريق الياباني، مظهرا بعض المهارات التي تستطيع القيام بها.

وبحسب نص بيان نشره الكرملين، قال أحد الصحافيين اليابانيين: "نحن سعداء لأننا رأينا "يومي" سعيدة ومبتهجة، ولكننا كنا نشعر بالمفاجأة والخوف من استمرارها في النباح خلال المقابلة".

وقال الرئيس الروسي إن يومي هي كلب حراسة، وخاطب الصحافيين: "أنتم على حق في اتخاذ الحيطة والحذر، "يومي" كلبة غير عاقلة، ويوجد الكثير من الأشخاص هنا، إلى جانب أصوات الكاميرات والأضواء".