كيف سخر وزير خارجية بريطانيا من بنطلون رئيسة الوزراء؟

سخر وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون علناً من رئيسة الوزراء تيريزا ماي وقال لعشرات السفراء الأجانب إنها منفتحة على الثقافات العالمية لدرجة أنها ترتدي السراويل الألمانية التقليدية التي تصنع من الجلد.

ويشتهر جونسون في بريطانيا وخارجها بشخصيته الغريبة في أغلب الأحيان وبشعره البلاتيني الأشعث. وقال وزير الخارجية إن بلاده لن تدير ظهرها للعالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ووصف المملكة المتحدة بأنها مستهلك للواردات من كل بلاد العالم.

وأبلغ السفراء قائلا: "لدينا نهم في هذا البلد للواردات. نشتري كميات هائلة من الأشياء لا سيما بالطبع من أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي وبالتأكيد سنواصل ذلك عندما نبرم اتفاق التجارة الحرة العظيم".

وسخر جونسون من قرار ماي بالتقاط صور لها وهي تساير الموضة وترتدي سروالا جلديا طويلا قال الإعلام البريطاني إن سعره 995 جنيها إسترلينيا (1260 دولارا).

وتابع: "نحن منفتحون جدا على الثقافات العالمية حتى إننا من نحتسي الشمبانيا والبروسيكو (نبيذ إيطالي أبيض) ونشتري من العربات الألمانية أكثر من أي أحد وترتدي رئيسة وزرائنا الرائعة الليدرهوزن"، مستخدما الكلمة الألمانية للسراويل الجلدية التقليدية.