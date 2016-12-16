الطفل الذي أبكى البريطانيين: أفتقدك يا أبي

هيمن طفل بريطاني على الرأي العام في بلاده، بعد أن هزّ وجدان الناس ومشاعرهم برسالة غارقة في الحب، بعث بها إلى والده المتوفى، لكن اللافت في الحادثة أن الطفل اليتيم، الذي لا يزال غير معروف، وتبحث عنه وسائل الإعلام في بريطانيا، ربط رسالته ببالون منفوخ وأطلقه في الهواء، لتتلقفها الصحف المحلية سريعاً وتجعل منها قضية رأي عام.

وحصل العديد من الصحف المحلية في بريطانيا على صورة للرسالة التي كتبها الطفل اليتيم في اليوم الأول من شهر كانون أول/ ديسمبر الحالي، وهو الوقت الذي تبدأ فيه الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، حيث يعبر الطفل ببراءة كبيرة عن حبه لوالديه وحاجته الماسة لأن يكونا معه.

وعثر رجل يُدعى، ستيوارت ماكول، على الرسالة بعد أن سقطت في أحد الحقول بمدينة "دونفيرملين" باسكتلندا، التي تبعد عن لندن نحو 700 كيلومتر شمالاً، وأمضى مدة طويلة يبحث فيها عن حضانة الأطفال التي يتواجد فيها كاتب الرسالة ليقدم له الهدايا التي طلبها من والده في الرسالة، لكنه لم يتمكن من الوصول إليه، فلجأ إلى وسائل الإعلام التي لم تصل إلى الطفل هي الأخرى.

كلمات مؤثرة

وبحسب مضمون الرسالة فإن الطفل يُبلغ والده بأنه يقيم حالياً في حضانة للأطفال، لأن أمه أيضاً مريضة ولم تعد قادرة على رعايته، لافتاً في حديثه لوالده المتوفى إلى أنه يفتقده ويحتاجه مع اقتراب عيد الميلاد.

ونقلت جريدة "مترو" واسعة الانتشار في بريطانيا عن ماكول الذي عثر على الرسالة، والبالغ من العمر 30 عاماً، قوله إنه "من المحزن جداً أن نتجاهل مثل هذه الرسالة".

وأضاف ماكول الذي أمضى وقتاً طويلاً في البحث عن الطفل: "أنا لم يسبق لي أن فعلتُ شيئاً كهذا من قبل، لكنها حقاً قصة مأساوية، ولذلك فإنه سيكون من العظيم جداً لو أن أحداً ما ساعد هذا الشخص".

وتابع: "أنا آمل حقاً أن نتمكن من العثور على الطفل، لكن إذا لم نتمكن فأنا أرغب بإنشاء صفحة خيرية على الإنترنت لنجمع الأموال ونشتري الهدايا هذا العيد لكل الأولاد، الذين يقيمون في دور الرعاية وحضانات الأطفال".

وتقول الصحيفة إنه من الصعب جداً الوصول إلى الطفل كاتب هذه الرسالة، لكنها ربما تكون حافزاً ودافعاً لمساعدة الكثير من الأطفال الآخرين، ممن هم في مثل وضعه.

"حلمي أن تكتب لي رسالة"

ويقول الطفل اليتيم في الرسالة، التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها: "مرحباً أبي، أكتب إليك هذه الرسالة الآن لأقول لك فقط إنني أفتقدك، وأقول لك بعض الأخبار أيضاً. أنا متأكد بأنك تعرف أنني الآن في حضانة لأن أمي مريضة، وأذني مغلقة منذ يوم الاثنين الماضي. وغداً سنغادر".

وأضاف الطفل في رسالته: "أنا حقاً أفتقدك وأفتقد المدرسة، أنا أعرف أنك الآن في الجنة فوق، لكن هل أنت في أمان؟".

وتابع: "قبل أن أذهب، إليك قائمة بأحلامي وقائمة بالأشياء التي أحتاجها في عيد الميلاد، أما حلمي فهو أن تكتب لي رسالة وتضعها أسفل المخدة التي أنام عليها ليلاً، أما حاجياتي للعيد فهي: حذاء، زينة، شبكة مرمى، كرة قدم، وملابس لاعبي ريال مدريد".

واشترى الرجل الذي عثر على الرسالة قائمة الحاجيات التي طلبها الطفل وأمضى عدة أيام في البحث عنه، ليقدمها له كهدية قبل أن يلجأ إلى الصحافة، في محاولة للوصول إلى الطفل قبل حلول عيد الميلاد في الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي.