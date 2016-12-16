رسالة بالخطأ كشفت رأي فيسبوك في ترمب

كشف موظف في إدارة شركة فيسبوك رأي الشركة في الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عن طريق الخطأ.

وبدأت القصة عندما أرسل موقع BuzzFeed الإخباري سؤالا إلى المتحدث باسم فيسبوك، يستفسر عن رأي موقع التواصل بسياسة ترمب بشأن إنشاء قاعدة بيانات لتعقب المسلمين في الولايات المتحدة.

وكتب المتحدث باسم فيسبوك رأيه بالطريقة الأنسب للرد على هذا السؤال، لكنه أرسله عن طريق الخطأ إلى محرر موقع BuzzFeed، بينما كان ينوي إرساله إلى زميله في فيسبوك.

وفي البريد الإلكتروني، اعتبر المتحدث باسم فيسبوك، أن من الأفضل عدم الرد على السؤال، معتبرا ترمب وسياساته قائمة على الجدلية والمغالطات، خاصة فيما يتعلق بسجل المسلمين.

وكان موقع فيسبوك أعلن بشكل رسمي، يوم الأربعاء، أنه لن يتعاون مع أي طلب بتصنيف مستخدمي الموقع بناء على ديانتهم، وذلك في رد واضح على ترمب.