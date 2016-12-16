كيف أنفق ثري هندي أموال حفل زفاف ابنته؟

أقدم ثري هندي على إنفاق الآلاف من الدولارات، كانت مخصصة لحفل زواج ابنته، على بناء منازل للمشردين ممن لا مأوى لهم في المنطقة الفقيرة التي يقطنها.

وبنى الثري ويدعى، أجاي منونت، 90 منزلاً بدلاً عن تبذير المال في يوم واحد في حفل زفاف كان من المفترض أن يكلف ما يعادل 93 ألف دولار أميركي.

ويعمل أجاي بتجارة البيع بالجملة للقماش والقمح في منطقة اورانجاباد بشرق الهند.

وبنيت المنازل الـ 90 على أرض تقدر مساحتها بـهكتارين (فدانين). وتبلغ مساحة كل منزل من 15 إلى 20 قدما مربعة.

ووضع الثري الهندي آلية دقيقة لاختيار من يستحق هذه المساكن، بحسب ما ذكرت "فري برس جورنال" الهندية.

ووضع 3 شروط للمستحق، وهي أن يكون فقيراً، ويعيش في الأحياء الفقيرة من المدينة، وألا يكون من مدمني المخدرات.

وقالت ابنة الثري واسمها شريا إنها تؤيد قرار والدها. وأوضحت أنها وزوجها سوف يقومان بتسليم مفاتيح المنازل للمستحقين عقب انتهاء مراسم الزواج.

واعتبرت أن والدها قدم لها أكبر هدية ليلة زفافها بما فعله.