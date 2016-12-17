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أغرب طريقة لتسلل الأفغانيات إلى أوروبا!

المصدر: دبي - حسام عبدربه
المرأتان عقب الاعتقال
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ضبطت السلطات الرومانية امرأتين أفغانيتين أثناء محاولتهما التسلل إلى أوروبا، مختبئتين في حقيبتي سفر.

وأثناء قيام ضباط الحدود بتفتيش قسم الأمتعة على القطار المتجه إلى فيينا عاصمة النمسا الأسبوع الماضي وجدوا حقيبتي سفر.

امرأة داخل حقيبة امرأة داخل حقيبة

وعندما فتحهما الضباط، اكتشفوا بداخل كل منهما امرأة أفغانية. وتبلغ المرأتان من العمر 25 عاماً و59 عاماً، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

طريقة التسلل أحدثت صدمة لدى أمن الحدود في رومانيا طريقة التسلل أحدثت صدمة لدى أمن الحدود في رومانيا

وكانت المرأتان تحاولان الوصول إلى النمسا، بدون امتلاك وثائق رسمية تسمح لهما بذلك.

المرأتان كانتا ترغبان بالعبور إلى النمسا دون وثائق سفر المرأتان كانتا ترغبان بالعبور إلى النمسا دون وثائق سفر

واعترقت المرأتان لرجال الشرطة المصدومين بمحاولتهما الوصول إلى منطقة شينغن رغم عدم حصولهما على تأشيرة.

المتسللون سيواجهون المحاكمة المتسللون سيواجهون المحاكمة

كما ضبطت الشرطة رجلاً أفغانياً حاول الهروب والاختفاء في القطار عند اكتشاف المرأتين.

وتعد الشرطة الرومانية وثائق قضية ضد الثلاثة بتهمة محاولة عبور الحدود بطريقة غير قانونية.

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