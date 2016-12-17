المخدر الذي قتل 9 أشخاص في ليلة واحدة

أعلن رئيس بلدية فانكوفر غريغور روبرتسون أن 9 أشخاص توفوا ليل الخميس الجمعة، جراء تناولهم جرعة زائدة من الفينتانيل مسكن الأوجاع القوي.

والفيتنانيل مادة أفيونية أقوى بمئة مرة من المورفين، وهي تحصد الكثير من الضحايا في كندا.

وأوضح قائد الشرطة آدم بالمر خلال مؤتمر صحافي أن 160 شخصاً توفوا من جرعة زائدة من الفينتانيل منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في مقابل 67 طوال العام 2015.

وقال معهد الطب الشرعي في بريتيش كولومبيا في تقرير إن الفينتانيل وراء نسبة تصل إلى الثلثين من 622 حالة وفاة جراء جرعات زائدة من المخدرات القوية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 أي بنسبة أعلى مرتين من العام الماضي.

وكانت المقاطعات المختلفة والحكومة الفيدرالية اتفقت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر على التحرك لمواجهة "أزمة صحية وطنية". ودرست وزيرة الصحة جاين فيلبوت إمكانية فرض "حال الطوارئ" الصحية.

ومنذ أشهر عدة تدعو رئيسة وزراء بريتيش كولومبيا، كريستي كلارك، الحكومة الفيدرالية إلى التحرك.

وأعلن عن إجراءات لمكافحة الاتجار بالفينتانيل الآتي من الصين. كما عرض مشروع قانون الاثنين لتخفيف شروط فتح صالات حقن لمدمني المخدرات.

وتوفي المغني الأميركي برينس بجرعة زائدة من الفينتانيل في أبريل/نيسان الماضي.