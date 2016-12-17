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شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا وحيدة وبائسة

المصدر: دبي - حسام عبدربه
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كشف مقطع فيديو حديث قادة الاتحاد الأوروبي، وهم يتجاهلون رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، وذلك قبيل بدء القمة الأوروبية في بروكسل الخميس الماضي.

وبدت ماي في مقطع الفيديو، وهي وحيدة، وتنظر في كل الاتجاهات في محاولة للحديث مع أي من المسؤولين.

ماي تلتفت خلفها ماي تلتفت خلفها

وأخذت على نحو لا شعوري تعبث بأكمام ملابسها، وتنظر في انكسار للواقفين من خلفها.

تعبث بأطراف الجاكت تعبث بأطراف الجاكت

ولكن لم يعرها أحد اهتماماً، ما اضطرها للعودة إلى مقعدها والبدء بتقليب الأوراق أمامها.

تعود إلى مقعدها في يأس تعود إلى مقعدها في يأس

ويعبر مقطع الفيديو عن الموقف الحالي الذي تتخذه أوروبا من بريطانيا، بعد قرار الأخيرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إثر استفتاء أجري الصيف الماضي.

كلمات دالّة

#تيريزا ماي, #رئيسة وزراء بريطانيا, #قمة الاتحاد الأوروبي, #بروكسل

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