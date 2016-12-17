شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا وحيدة وبائسة

كشف مقطع فيديو حديث قادة الاتحاد الأوروبي، وهم يتجاهلون رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، وذلك قبيل بدء القمة الأوروبية في بروكسل الخميس الماضي.

وبدت ماي في مقطع الفيديو، وهي وحيدة، وتنظر في كل الاتجاهات في محاولة للحديث مع أي من المسؤولين.

وأخذت على نحو لا شعوري تعبث بأكمام ملابسها، وتنظر في انكسار للواقفين من خلفها.

ولكن لم يعرها أحد اهتماماً، ما اضطرها للعودة إلى مقعدها والبدء بتقليب الأوراق أمامها.

ويعبر مقطع الفيديو عن الموقف الحالي الذي تتخذه أوروبا من بريطانيا، بعد قرار الأخيرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إثر استفتاء أجري الصيف الماضي.