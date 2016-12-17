ترمب حاول التحرش بالصين.. ودفع الثمن

انهالت التعليقات الساخرة على "تويتر" إثر بث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، السبت، تغريدة تضمنت خطأ لغويا أراد عبرها التنديد بمصادرة بكين مسبارا أميركيا في بحر الصين.

وطالت الانتقادات ترمب، لأنه تدخل في نزاع دبلوماسي قائم بين واشنطن وبكين قبل أن يتولى السلطة فعليا في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

وكتب ترمب: "الصين تسرق مسبارا للبحرية الأميركية في المياه الدولية وتأخذه إلى الصين في تصرف غير مرؤوس"، بدلا من "غير مسبوق".

وعلى الفور راجت عبارة "غير مرؤوس" على "تويتر" في الولايات المتحدة مع سيل من التعليقات الساخرة من ترمب.

وكتبت مؤلفة "هاري بوتر" البريطانية جي كي رولنغ "خطأ ترامب اللغوي - فعال بطريقة غير مرؤوسة".

وكتب آخر: "عزيزي العالم، معظم الأميركيين يرغبون حقا في أن يكونوا غير مرؤوسين".

وصحح ترمب التغريدة بعد نحو ساعة، في حين انبرى أنصاره للدفاع عنه في وجه منتقديه داعين إلى الاهتمام بما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن سفينة صينية توقفت مساء الخميس على بعد 500 متر من سفينة أميركية وانتزعت مسبارا من اثنين لجمع المعلومات المتعلقة بحرارة المياه وملوحتها ونقائها.

وطلب البنتاغون من الصين إعادة المسبار فورا. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان السبت إن "الصين والولايات المتحدة تستخدمان القنوات العسكرية لإدارة هذه المسألة بالطريقة الملائمة".

وأثار ترمب في الأسابيع الأخيرة حفيظة بكين بعدما هدد بالتخلي عن سياسة "الصين الواحدة" التي تمنع الدول من إقامة علاقات مع تايوان، واتهم الصين بالتلاعب بالعملة وهدد بفرض رسوم على البضائع الصينية.