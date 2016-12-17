شاهد.. لحظة إعدام مؤلمة لسيارة لامبورغيني

عقاب السير بلوحات سيارة مزيفة في تايوان هو تدمير السيارة، ولكن ما حدث الأربعاء الماضي أدمى قلوب محبي السيارات، بعد أن شاهدوا سيارة لامبورغيني تتحول إلى حطام.

والسيارة المدمرة من طراز "لامبورغيني مورسيلاغو LP640"، ومالكها هو طيار مدني، يدعى لين، ضبطته الشرطة عام 2013 وهو يضع لوحات مزيفة لسيارة أخرى من طراز فورد سيدان لا يتجاوز ثمنها 18 ألف جنيه إسترليني.

وبعد شدّ وجذب حول مصير السيارة خلال السنوات الماضية، ومحاولة مالكها إنقاذها من الهلاك، قررت السلطات تحويلها إلى أشلاء في مقطع فيديو ظهر على الإنترنت.

ويبلغ ثمن السيارة المحطمة حوالي 270 ألف جنيه إسترليني، ولقيت مصيرها المحتوم على مشهد من الجميع حتى تكون عظة وعبرة لمن يعتبر.

والأربعاء الماضي، كان موعد طلب الاستئناف الأخير، ولكن بعد 30 دقيقة من المناقشات، تم رفض الطلب، وقررت السلطات تدمير السيارة في مدينة تاي شانغ بتايوان.

وتعامل بلدوزر ضخم مع السيارة في البداية، لانتزاع بعض مكوناتها مثل الأبواب، ثم انهال عليها للتحول إلى كومة من الحديد.