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شاهد.. لحظة إعدام مؤلمة لسيارة لامبورغيني

المصدر: دبي - حسام عبدربه
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عقاب السير بلوحات سيارة مزيفة في تايوان هو تدمير السيارة، ولكن ما حدث الأربعاء الماضي أدمى قلوب محبي السيارات، بعد أن شاهدوا سيارة لامبورغيني تتحول إلى حطام.

والسيارة المدمرة من طراز "لامبورغيني مورسيلاغو LP640"، ومالكها هو طيار مدني، يدعى لين، ضبطته الشرطة عام 2013 وهو يضع لوحات مزيفة لسيارة أخرى من طراز فورد سيدان لا يتجاوز ثمنها 18 ألف جنيه إسترليني.

السيارة تتحرك إلى مصيرها المحتوم السيارة تتحرك إلى مصيرها المحتوم

وبعد شدّ وجذب حول مصير السيارة خلال السنوات الماضية، ومحاولة مالكها إنقاذها من الهلاك، قررت السلطات تحويلها إلى أشلاء في مقطع فيديو ظهر على الإنترنت.

ذراع البلدوزر يبدأ في تفكيك هيكل السيارة ذراع البلدوزر يبدأ في تفكيك هيكل السيارة

ويبلغ ثمن السيارة المحطمة حوالي 270 ألف جنيه إسترليني، ولقيت مصيرها المحتوم على مشهد من الجميع حتى تكون عظة وعبرة لمن يعتبر.

البلدوزر يدهس لامبورغيني البلدوزر يدهس لامبورغيني

والأربعاء الماضي، كان موعد طلب الاستئناف الأخير، ولكن بعد 30 دقيقة من المناقشات، تم رفض الطلب، وقررت السلطات تدمير السيارة في مدينة تاي شانغ بتايوان.

السيارة الفاخرة أصبحت كومة خردة السيارة الفاخرة أصبحت كومة خردة

وتعامل بلدوزر ضخم مع السيارة في البداية، لانتزاع بعض مكوناتها مثل الأبواب، ثم انهال عليها للتحول إلى كومة من الحديد.

لامبورغيني اختفت إلى غير رجعة لامبورغيني اختفت إلى غير رجعة

كلمات دالّة

#لامبورغيني, #تايوان, #تدمير, #المرور

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