طفل محتضر بالسرطان يمنح الأمل للآخرين

ظهر طفل في الخامسة من عمره يعاني من سرطان مزمن، كتميمة تفاؤل، في مباراة نادي سندرلاند ضد غريمه تشيلسي.

وتم تشخيص حالة الطفل، برادلي لوري، من منطقة بلاك هول بالقرب من هارتلبول الإنجليزية، منذ عام 2013، حيث اتضحت إصابته بأحد أورام الأعصاب.

ودفع متبرعون أكثر من 700 ألف دولار لعلاج الطفل في الولايات المتحدة، منها 200 ألف دولار من نادي إيفرتون.

وكشفت والدة الطفل الأسبوع الماضي أن الأورام لا تزال تنتشر في جسده، وأن العلاج لن يمنحه سوى مزيد من الوقت على قيد الحياة.

ويوم الثلاثاء الماضي ذكرت والدته أنه تلقى أكثر من 11 ألف بطاقة معايدة بمناسبة أعياد الميلاد من المهنئين الذين يتمنون له عاجل الشفاء.

وكان نادي إيفرتون وراء حملة تشجيع الجمهور لإرسال بطاقات المعايدة إلى الطفل المسكين.