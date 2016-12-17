هذه هي أفضل هدية قدمها سانتا كلوز في البيرو

تختلف هدايا سانتا كلوز وتتعدد، كما تتعدد طُرق ولوجه المنازل، ففي البيرو مثلاً لا ينزل سانتا كلوز دائماً عبر المدخنة بل يقتحم الأبواب، هذا أقل ما حصل عندما داهمت الشرطة منزلاً اشتبهت بوجود تجار مخدرات فيه.

وقد صورت الشرطة عملية الاقتحام التي انتشرت كثيراً عبر الإنترنت.

ويظهر في الشريط الضابط المسؤول مرتدياً بزة سانتا كلوز الحمراء، وهو يحمل مطرقة في يده لتحطيم الباب.

وقد ساعد الضابط الذي وضع قناع سانتا زملاءه في توقيف مجموعة الرجال التي كانت داخل الشقة وإخراجهم منها مكبلي اليدين.

وقال الضابط في الشرطة، خورخي انغولو، لمحطة "أميركا تي في" التلفزيونية بعد عملية الاقتحام "أفضل هدية نقدمها إلى الناس هي بعض الأمن".

وينتمي الشرطي المتنكر بزي سانتا إلى وحدة خاصة، تعمل متخفية في ليما وتقوم بدوريات في شوارعها وبمداهمات، فيما أفرادها يتنكرون بملابس مهن أخرى.

وسبق لأفرادها أن تنكروا بزي كناسي شوارع ومشردين وبائعين متجولين.