هكذا تكون الحياة على سطح القمر!

يعتقد علماء أوروبيون أن العيش على سطح القمر قد يكون ممكناً خلال عشر سنوات من الآن.

وفي هذا الإطار أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية ESA فيديو يوضح كيف يمكن للحياة أن تكون هناك.

وإذا كان التحدي الأكبر للعيش هو الماء، فإن العلماء واثقون أنه متوفر في شكل ثلوج مجمدة أسفل منطقة فوهات بركانية بالقطب الجنوبي للقمر.

وهذا يتطلب من أي مستوطن للقمر أن يستخرج هذه المياه، ويوظفها في توليد الأكسجين بعد تحليل الماء.

وتهبط درجة الحرارة على سطح القمر إلى مستوى 200 درجة تحت الصفر، لكن ذلك لا يعني شيئاً للعلماء الذين يقدرون أن إنشاء قرية قمرية ممكن.

ويرون أنه لا حاجة لإحضار مواد أو معادن من الأرض، حيث إن المواد المطلوبة متوفرة على سطح القمر.

وينظر البعض إلى مشروع استيطان القمر كخطوة أولى قد تسبق السفر إلى المريخ للإقامة هناك.