بالصور.. كيف حوّلت شجرة ساحرة حفل زفاف إلى مأساة؟

حوّلت شجرة حفل زفاف إلى مأتم، بعد أن سقطت فجأة وأدت لوفاة امرأة وإصابة طفلة في الرابعة وضعها حرج، وأصابت أيضاً 5 آخرين من ضيوف المناسبة، وذلك بجنوب كاليفورنيا.

وكان عدد من الناس يجلسون يوم السبت الماضي، تحت شجرة الكينا طويلة القامة في "بنسلفانيا بارك"، عندما طاحت الشجرة، التي يقدر ارتفاعها بمئة قدم على رؤوسهم وحاصرتهم تحتها.

وتعرف الشجرة نفسها باسم شجرة الكافور الساحرة.

واستخدم رجال الإنقاذ المناشير لقطع الأخشاب وإنقاذ الضيوف، الذين وجدوا أنفسهم في سجن إجباري تحت الأغصان والفروع الثقيلة.

وقد وصلت فريق إسعاف عبر مروحية لإنقاذ المصابين واستطلاع الوضع.

وسقطت الشجرة حوالي الرابعة والنصف عصراً، واستمر عمل الإنقاذ حتى دخول المساء.

ولم يتضح سبب سقوط الشجرة حتى الآن، لكن مسؤولين توقعوا أن الجفاف في كاليفورنيا قد يكون عاملاً في ذلك.

والمرأة التي لقيت حتفها مسنة ماتت، وهي في طريقها إلى المستشفى، في حين أن الطفلة أصيبت بصدمة جراء ما حدث مع الإصابة التي تعرضت لها.

وقال شاهد عيان إن الشجرة قد انقسمت إلى نصفين قبل أن تسقط بشكل مروع على الأرض.