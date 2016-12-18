شاهد المغني الأميركي لحظة انفجر به الجوال وأسقطه أرضاً

كان جالسا في الاستوديو يتحدث عبر هاتفه الجوال إلى أحد أصدقائه أمس السبت، وفجأة بدأ دخان يتصاعد من الجوال، ولم يمهله ليبتعد، بل انفجر بصدغه وطرحه أرضا، فيما سجلت كاميرا مراقبة ما حدث وتحول إلى فيديو "يوتيوبي" مع خبر طالعته "العربية.نت" بمواقع وسائل إعلامية عدة، منها صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ولم تذكر أي وسيلة إعلامية أين يقع استوديو المغني والممثل وكاتب الأغاني الأميركي Cee Lo Green المولود قبل 42 سنة والحاصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، لأنها أجمعت بأن انفجار هاتفه سبب له جرحا ورضوضا نُقل بعدها إلى مستشفى قريب.

ذكروا في الخبر أيضا أنه من غير المعروف كم من الوقت بقي "سي لو غرين" مرميا على الأرض بعد الانفجار، لأن الكاميرا لم تكن تسجل التاريخ والزمن الذي حدث فيه انفجار الهاتف، غير المعروف اذا كان آيفون "آبل" أم المنفجر الشهير "سامسونغ" الذي تعرض مرات عدة في الشهرين الماضيين لسلسلة من اشتعال النار فجأة فيه.

وهذه أول مرة يتم فيها تصوير انفجار لهاتف جوال بأحد المشاهير، خصوصا وكثيرون منهم يستخدمون هاتف من طراز Galaxi Note 7 الذي طرحته "سامسونغ" في الأسواق هذا العام، وشاهدناه في عدد من الفيديوهات وهو يشتعل فجأة بالنار بسبب عطل في معظم الأحيان ببطاريته، فاضطرت Samsungإلى سحبه من الأسواق التي احتكرها "آيفون 7" ولا يزال.