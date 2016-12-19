بريطانيا.. السجن 13 سنة للمغتصب العجوز

حكمت محكمة برمنغهام الجنائية على رجل يبلغ 101 عام بالسجن 13 سنة لارتكابه اعتداءات جنسية على أطفال يعود بعضها لأكثر من 40 عاماً.

وكان رالف كلارك وهو سائق شاحنة متقاعد، يحاكم بتهمة اغتصاب ثلاثة قصر من بينهم طفلة في السابعة بين عامي 1974 و1985 في منزله فضلا عن كوخ في حديقته وفي شاحنته.

وقال القاضي ريتشارد بوند "يبدو عليك أنك رجل ضعيف طاعن في السن، لكن من الواضح أن الندم لم يساورك بالرغم من الإقرار بالذنب".

وصاح المتهم عند تلاوة الحكم "لا، لا، لا"، وهو يهز برأسه.

وكان القاضي بوند قد أكد الأسبوع الماضي أنه يريد حكماً يزيد عن عشر سنوات بسبب الأذى النفسي الذي ألحقه المتهم بالضحايا.

وطلب دارون وايتهيد محامي كلارك من هيئة المحلفين أن تأخذ في الاعتبار أن موكله سيبلغ الثانية بعد المئة في آذار/مارس وهو يعاني من مشاكل صحية. وأوضح "في الواقع هذا يعني أننا سنحكم عليه بالسجن مدى الحياة".

ورفضت مفتشة الشرطة إيما فينون من الوحدة المتخصصة بالجرائم الجنسية في شرطة منطقة ميدلاندز في بيان حجة السن المتقدمة. وكتبت "البعض قد يتساءل حول صحة محاكمة رجل مسن يبلغ 101 عام إلا أن السن وحدها لا تشكل حجة في وجه إقامة ملاحقات". والقوانين في بريطانيا لا تنص على مرور الزمن خصوصا على صعيد الجرائم الجنسية.

ولم تظهر أي ردة فعل على رالف كلارك طوال محاكمته وهو روى أن الكثير من الأطفال كانوا يتواجدون دائما في جوار مرآبه "لأني كنت أصلح دراجاتهم الهوائية".