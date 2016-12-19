تعرف على كلمات إنجليزية شهيرة أصلها عربي

قد يكون مفاجئاً للبعض أن أكثر من 100 كلمة باللغة الإنجليزية - متداولة بكثرة حتى على ألسنة العرب أنفسهم - أصلها عربي.

من هذه الكلمات، التي تبث "العربية.نت" تقريراً حولها: mirror وأصلها مرآة باللغة العربية، وcandle المأخوذة من قنديل، وcotton من كلمة قطن الشائعة جداً.

ويرى مختصون أن هذه الكلمات تسلط الضوء على ظلم وقع بحق اللغة العربية، التي يتحدث بها 300 مليون، مقابل 1.5 مليار متحدث بالإنجليزية.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية في 18 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة الأممية، وذلك عام 1973.