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شاهد كيف أعاد هذان الزوجان ذكرياتهما بعد 42 سنة

المصدر: العربية.نت – عماد البليك
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بعد 42 سنة من زواج كونراد ولويس غونزاليس في عام 1974، قاما من جديد بإعادة تصوير صور زواجهما بالطريقة نفسها التي التقطت بها قبل تلك السنين الطويلة، ليبدوان أكثر إمعاناً في الحب مما كانا عليه آنذاك.

وفي فيديو نشره موقع BuzzFeed يوم الاثنين، يعيد الزوجان استحضار الذكريات التي جمعت بينهما وقصة الحب الأولى منذ أيام المدرسة الثانوية وهما يدرسان المحاسبة، ومن ثم الكلية في باسادينا، بكاليفورنيا.

كونراد ولويس غونزاليس كونراد ولويس غونزاليس

وقد تزوجا في 6 يوليو 1974. وفي الفيديو يقدمان عرضا لبعض العقبات التي مرت بهما في طريق حياتهما المفعمة بالقصص والحكايات إلى اللحظة.

وقال كونراد إنه يحب زوجته الآن أكثر من أي وقت مضى، وهو ما تؤكده لويس قطعاً.

الصورة نفسها بعد 42 عاماً من الزواج الصورة نفسها بعد 42 عاماً من الزواج

وقبل التقاط الصور الجديدة، كان الزوجان يعيدان الحنين والذكريات بتصفح الألبوم الذي يحمل ذاكرتهما المشتركة والكبيرة.

وأضاف الزوج: "بعد مرور 42 سنة فإني أشكر الله أنها ما زالت زوجتي".

وقد قال ذلك وهو يطالع صورة بعد أخرى من الألبوم، ممتناً لله أن منحه "هذه المرأة وعمراً مشتركاً جميلاً".

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