فيديو.. عندما تضرب سكتة دماغية سائقا على طريق سريع!

كشف مقطع فيديو على شبكة الإنترنت الأحد موقفاً إنسانياً رائعاً على أحد الطرق السريعة حيث استطاع راكب دراجة بخارية إنقاذ سائق أصيب بسكتة دماغية أثناء القيادة، وظلت سيارته تتمايل عبر الطريق في خطر داهم على نفسه والآخرين.

وبدأ المقطع براكب الدراجة البخارية وهو يرصد سائقا في حالة من عدم الاتزان، وفاقد للسيطرة على سيارته التي تندفع في وسط الطريق السريع تارة، ثم تغادره لتصطدم بأحد أعمدة الإنارة.

ويحاول راكب الدراجة البخارية مساعدة الراكب على التوقف، بالإشارات والصراخ، ولكن السائق يبدو في حالة غير طبيعية وهو يعاود التأرجح بسيارته عدة مرات داخل حارات الطريق، وخارجها تارة أخرى.

وبعد دقائق، يتوقف السائق بسيارته على جانب الطريق، ويسرع راكب الدراجة البخارية إليه ليطمئن عليه، ولكنه يجده عاجزا عن الكلام.

وسرعان ما ينضم إلى سائق الدراجة البخارية، آخرون ممن أسرعوا بسياراتهم إلى الموقع لتقديم المساعدة، وبينهم ممرضة.

ويتبين أن سائق السيارة يعاني من آثار سكتة دماغية ضربته أثناء القيادة. وينتهي المشهد برجال الشرطة وفرق الإسعاف الطبية وهم ينقلون السائق المريض إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياته.