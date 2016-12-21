البابا فرنسيس يخرج من الفاتيكان لشراء حذاء!

خرج البابا فرنسيس بعد ظهر الثلاثاء من الفاتيكان ليشتري حذاء طبيا في متجر متخصص في الحي، ما أثار ذهول الزبائن، على ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

والتقط شهود صورا لخروج البابا غير المتوقع وبثوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووصل البابا إلى المتجر في سيارة، وتحدث إلى العاملين فيه ووقف لالتقاط الصور له وهو يبتسم.

وكان البابا فرنسيس أثار الذهول أيضا في أيلول/سبتمبر 2015 عندما توجه إلى متجر لبيع النظارات في وسط روما ليجرب نظارات كأي مواطن عادي.

وغالبا ما يؤكد البابا الأرجنتيني الذي يقيم في مقر متواضع داخل الفاتيكان، تفضيله لنمط حياة بسيط وقريب من الجمهور.

وفي مقابلة صحافية أقر أنه يشتاق إلى إمكانية الخروج من الفاتيكان من دون أن يتعرف عليه أحد، والسير في الشوارع لتناول البيتزا.