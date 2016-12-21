بالفيديو.. نجم يوتيوب تكلم بالعربية فطرد من الطائرة!

في موقف أثار استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض شاب كوميدي أميركي – يمني لتصرف عنصري على متن طائرة أميركية، لا لشيء إلا لأنه تكلم بلغة الضاد، على حد قوله.

وأظهر مقطع فيديو صوره المعني آدم صالح، نجم يوتيوب المعروف بنشر مقاطع ومقالب كوميدية٬ يقول إن مسؤولي شركة "دلتا" للطيران أخرجوه من الطائرة لكونه تكلم باللغة العربية٬ ما أشعر فيما يبدو بعضاً من الركاب بعدم الراحة.

وقد شوهد مقطع الفيديو على صفحته الشخصية أكثر من 12 مليون مرة خلال 4 ساعات٬ وتمت مشاركته أكثر من 380 ألف مرة.

وقال آدم صالح في الفيديو بنبرة استهجان "أنتم عنصريون. لا أصدق عيني..". وأضاف "نحن في العام 2016 وخطوط دلتا الجوية تطردنا لأننا تكلمنا بلغة مختلفة.. شكراً".

وعلق صالح على الفيديو بالقول: "تم طردنا من الطائرة لأنني تكلمت مع أمي عبر الهاتف باللغة العربية".

يذكر أن صالح حاصل على جائزة "الزر الذهبي" التي يمنحها يوتيوب لأصحاب القنوات الذين يتجاوز عدد مشتركيهم المليون شخص.