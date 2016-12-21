فيديو.. أب برازيلي يقفز إلى الموت

لقي برازيلي حتفه في قفزة هائلة بالحبال من أعلى كوبري بمدينة ساو باولو البرازيلية، انتهت بارتطام رأسه بالأرض، حيث لفظ أنفاسه لاحقا في المستشفى متأثرا بإصابته.

وسجل مقطع فيديو قفزة الرعب الهائلة التي انتهت إلى الموت بسبب سوء تقدير الحسابات الخاصة بطول الحبال التي تمسك بالقافز، والمفترض أن تمنعه من الوصول إلى الأرض.

ودفع الأب فابيو ايزيكيل دي مورايس (36 عاما) حياته ضريبة لروح المغامرة وعشقه لرياضة القفز بالحبال من الأماكن الشاهقة الارتفاع.

وكان الأب يفكر في القفز مع ابنه الصغير قبل أن يعدل قراره في اللحظة الأخيرة ويفعلها وحده، بحسب وسائل إعلام محلية في البرازيل.

ونفذ الأب البرازيلي قفزة الموت من على كوبري يرتفع عن الأرض حوالي 40 مترا بحضور ابنه البالغ من العمر 6 سنوات وزوجته وشقيقه.

وفي المقطع، ظهر البرازيلي في البداية وهو يحدق في الهاوية أدناه، ثم يثني ركبتيه ويستعد للقفز من فوق الجسر، والحزام يحكم الحبل فوق خصره، ثم يهوي إلى المجهول ليسقط على رأسه بسبب طول الحبل.

ونُقل الأب إلى مستشفى قريب للعلاج من إصابات دامية بالرأس انتهت إلى وفاته.

وضبطت الشرطة البرازيلية المعدات المستخدمة في القفزة القاتلة، وبدأت تحقيقا جنائيا في الحادث.