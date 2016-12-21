كيف تبدو جذابا في دقائق.. إليك الأسرار العشرة

يقول الخبراء إن هناك عشرة أشياء بسيطة يمكن أن تجعلك أكثر جاذبية أمام الآخرين، بغض النظر عن شكلك. وهي أبسط مما تتصور إذا كان لك أن تقوم بها، لاسيما أمام الجنس الآخر. وإليكم هذه النصائح العشر:

أولا: لغة العيون

انظر إلى الناس في أعينهم مباشرة. وهذا يعني أن عليك تطوير لغة العيون فلا تحدق في الأرض وأنت تكلم من أمامك، بل حاول أن تنفذ إليهم في عمق حدقات العيون وسترى الأثر القوي لذلك. وهذا يدل على أنك قوي الشخصية، وأنك يمكن أن تحصل على ما تريد، والعين عموما هي أفضل وسيلة اتصال بالآخرين.

ثانيا: الابتسامة

تعتبر الابتسامة الطريق المختصر لكي يتقبلك الناس وتصبح مصدر جاذبية لهم، فالناس تبحث عن التواصل مع السعداء والضاحكين والإيجابيين من البشر، والابتسامة قادرة على نقل كل هذه المشاعر.

ثالثا: تحدث إلى الجميع

تعلم عادة أن تتحدث إلى الناس الذين تتلقى بهم ولكن بطريقة مختصرة وتعلم أكثر أن تكون مستمعا جيدا لهم، فقد وجد العلماء أن الحديث عن أنفسنا يجعلنا أكثر سعادة وينشط مراكز السرور في الدماغ التي ترتبط بالراحة المادية والشبع في الأكل. كما أن الناس عندما تبدي الاهتمام بهم وتريهم ذلك فإنهم ينجذبون لك.

رابعا: قف بشموخ

إن الناس الجذابين في واقع الأمر يملأون المساحة التي يقفون عندها، بحيث يكونون أكثر ثقة بالأنفس، في حين الذين ينحشرون في المكان لا يعبأ بهم أحد. فحاول أن تكون حاضرا بوجودك في المكان لكي توضح أكثر ويهتم بك الآخرون وقف شامخا بجسم معتدل.

خامسا: الإطراء

كلنا نحب الإطراء والمجاملة حيث يظهر لنا أن الناس تتذكرنا ويلاحظون أننا نهتم بالأشياء التي يقومون بها عموما. لذا حاول أن تجعل الشخص الذي تقابله يشعر بأنه الأهم من بين جميع البشر الذين قابلتهم أو ستقابلهم على مدار اليوم. وهذا سوف يكسبك جاذبية على الفور لدى الناس.

سادسا: لا تخرج عن جلدك

الناس لا تحب الأمور التي تأتي مصطنعة لهذا فقبل أن تفكر في أن يشعر الآخرون بجاذبيتك، تذكر أن تكون أنت لا شخص آخر، أي النسخة الممكنة لشخصيتك، لا تمثل ولا تتمادى أكثر من اللازم في تصرفاتك اللطيفة. وتقبل عيوبك الشخصية كما هي وسوف تبدأ الثقة الحقيقية من وعيك بذاتك وتولد بطريقة طبيعية، وليس من خلال بحثك عن أن تكون شخصا آخر لمجرد إرضاء الناس.

سابعا: الاهتمام بالرياضة

إن الاهتمام بالرياضة وتمرين البدن يجعلك إنسانا أفضل، ويطلق الاندروفين في الجسم كذلك، ما يجعلك تغمر بالطاقة الإيجابية، كما أن ذلك يشعرك بالاسترخاء، ويعزز من نظرتك لنفسك بشكل كبير.

ثامنا: عش اللحظة

توقف عن التفكير عن نظرة الآخرين لك أو القلق بخصوص الأشياء التي يجب أن تقوم بها في اليوم. فكلما كنت أكثر استرخاء صرت أكثر إيجابية وقدرة على التواصل مع الآخرين. واغتنم أي فرصة تمر بك، مهما كان حجم العصبية الذي يسكنك، وفكر فقط ان تستمتع باللحظة.

تاسعا: اظهر نمطك الشخصي

عندما تتعلم كيف تنظر إلى نفسك، سوف تصبح قادرا على إبراز ذاتك بشكل أفضل، وسوف تختار الملابس التي تعكس شخصيتك. لأن الملابس إذا كانت مريحة ومحبوبة لك تنعكس على ثقتك وفاعليتك. ولا تتردد من طلب الاستشارة أو النصيحة في تقدير ما تلبسه، إذا وجدت أنك تحتاج لذلك. وتعرف على الألوان التي تجعلك أكثر جاذبية وزهاء.

عاشرا: الشفاه

لعل أول الأشياء التي تلفت انتباه الرجال للنساء هي الفم، وبالتالي أحمر الشفاه. لهذا فحافظي على استخدام مرطب للشفاه بحيث لا تبدو جافة ما يعكس الحيوية وتدفق الدم فيهما.