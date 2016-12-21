مرايا.. بركات الخامنئية على الحشود الإجرامية

مؤخرا استقبل مرشد الجمهورية الخمينية، علي خامنئي، أحد أتباع حرسه الثوري، العراقي أكرم الكعبي، مهنئا له على جرائمه في حلب، الكعبي هو قائد ميليشيات إرهابية في سوريا اسمها النجباء المعروفة في حلب وريفها. استقبال يلخص الكثير من عمق المصيبة التي تغذيها الخمينية في ديار العرب والمسلمين، مجسدة في بلاد الشام.

إنها البدعة الشيطانية التي كرسها النظام الخميني، في اختراق المجتمعات العربية والإسلامية الأخرى بتأسيس شبكات عميلة، من حملة الأسلحة والجواسيس والمنصات المالية والإعلامية.

الشجرة الخبيثة التي طلعها كأنه رؤوس الشياطين في العراق وسوريا واليمن ولبنان ودول الخليج، شجرة غرسها الخميني ورعاها تلميذه الخامنئي، وقام عليها مجرمو الحرس الثوري الخميني، والمعممون التابعون لهم، مثل أحمد جنتي ومصباح يزدي، وغيرهما من مستبيحي الدماء والحرمات.