مغني بوب أميركي يشل حركة مسافر على متن طائرة

أعلن المغني الأميركي ريتشارد ماركس أنه ساعد في شل حركة مسافر "فوضوي" و"خطير" افتعل شجارا مطولا وعنيفا على متن رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الكورية من فيتنام إلى كوريا الجنوبية.



وأضاف ماركس عبر حسابه على موقع تويتر أنه حاول مع ركاب آخرين وطاقم الطائرة شل حركة المسافر غير المنضبط من خلال ربطه بالحبال أثناء الرحلة الجوية أمس الثلاثاء.



وقال ماركس: "هاجم المسافر الذي يجلس إلى جانبنا المسافرين والطاقم. والأخير غير مدرب جيدا على الإطلاق".



وكان ماركس في فيتنام ليغني في حفل بمناسبة عيد الميلاد في دار أوبرا هانوي هذا الأسبوع.





وأظهرت صور نشرتها ديزي فوينتيس زوجة ماركس عبر حسابها على مواقع انستاغرام ماركس وأفرادا في الطاقم يمسكون برجل يرتدي نظارات ذات إطار سميك.



وظهر في إحدى هذه الصور فرد في طاقم الطائرة وهو يوجه عصا للصعق بالكهرباء صوب الرجل.





وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الكورية إنه تم تسليم لرجل إلى الشرطة في مطار انشيون في كوريا الجنوبية.



وأضاف: "حدثت الواقعة بعد ساعة و40 دقيقة من الإقلاع ويبدو أن المسافر شرب الخمر مع وجبته".





ووصف ماركس الواقعة بأنها "خطيرة وفوضوية" وقال إن طاقم الطائرة لم يكن مستعدا كما ينبغي للتعامل مع الموقف.