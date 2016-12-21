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مغني بوب أميركي يشل حركة مسافر على متن طائرة

المصدر: سول - رويترز
المغني ريتشارد ماركس يشارك في السيطرة على الراكب العصبي
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أعلن المغني الأميركي ريتشارد ماركس أنه ساعد في شل حركة مسافر "فوضوي" و"خطير" افتعل شجارا مطولا وعنيفا على متن رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الكورية من فيتنام إلى كوريا الجنوبية.

وأضاف ماركس عبر حسابه على موقع تويتر أنه حاول مع ركاب آخرين وطاقم الطائرة شل حركة المسافر غير المنضبط من خلال ربطه بالحبال أثناء الرحلة الجوية أمس الثلاثاء.

المغني الأميركي ريتشارد ماركس ممسكا بالحبل أثناء تقييد الراكب المغني الأميركي ريتشارد ماركس ممسكا بالحبل أثناء تقييد الراكب


وقال ماركس: "هاجم المسافر الذي يجلس إلى جانبنا المسافرين والطاقم. والأخير غير مدرب جيدا على الإطلاق".

وكان ماركس في فيتنام ليغني في حفل بمناسبة عيد الميلاد في دار أوبرا هانوي هذا الأسبوع.

مضيفة تحاول تقييد الراكب في مقعده مضيفة تحاول تقييد الراكب في مقعده



وأظهرت صور نشرتها ديزي فوينتيس زوجة ماركس عبر حسابها على مواقع انستاغرام ماركس وأفرادا في الطاقم يمسكون برجل يرتدي نظارات ذات إطار سميك.

وظهر في إحدى هذه الصور فرد في طاقم الطائرة وهو يوجه عصا للصعق بالكهرباء صوب الرجل.

وحان وقت التصوير عقب السيطرة على الموقف وحان وقت التصوير عقب السيطرة على الموقف



وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الكورية إنه تم تسليم لرجل إلى الشرطة في مطار انشيون في كوريا الجنوبية.

وأضاف: "حدثت الواقعة بعد ساعة و40 دقيقة من الإقلاع ويبدو أن المسافر شرب الخمر مع وجبته".

مغني البوب الأميركي ريتشارد ماركس مغني البوب الأميركي ريتشارد ماركس



ووصف ماركس الواقعة بأنها "خطيرة وفوضوية" وقال إن طاقم الطائرة لم يكن مستعدا كما ينبغي للتعامل مع الموقف.

كلمات دالّة

#ريتشارد ماركس, #فيتنام, #كوريا الجنوبية, #رحلة, #راكب فوضوي

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