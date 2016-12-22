في ديربي الجميلات ابنة ترمب وكاترينا كيف.. الغلبة لمن؟

هل سبق أن قرأت دراسة عن انقراض الجميلات؟ أو أن هناك أزمة عالمية في الحسناوات يعقبها كساد أو حرب باردة؟ دعك من كل هذا، ما نؤكده أن هناك قواسم مشتركة بين المليحات في كل العالم، وهنا نعقد المقارنة بين نجمتين، إحداهما من الشرق والأخرى من الغرب، حيث لا تتفقان نجمة بوليوود، كاترينا كيف، وابنة الرئيس الأميركي المنتخب، إيفانكا ترمب، في الحسن الطاغي والقوام الممشوق فحسب، بل القريب والمتابع لسيرة النجمتين يلاحظ نقاط جذب والتقاء بينهما، وإذا كان سبنسر جونسون قد ألف كتاب "من حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟" فجميلتا القد هما اللتان حركتا قطعة السكّر الخاصة بهما، والتي منحتهما الأضواء والورود وما خف وزنه وغلا ثمنه.

ظروف متشابهة

عاشت إيفانكا ترمب وكاترينا كيف ظروفاً متشابهة في سن مبكرة، حيث انفصل ترمب عن أم إيفانكا السيدة "إيفانا" تشيكية الجنسية بعد زواج دام (15) عاماً، في المقابل انفصل الكشميري الأصل محمد كايف بريطاني الجنسية والد كاترينا عن أمها "سوزان" البريطانية في سن مبكرة، ويعمل والدها رجل أعمال أسوة بدونالد ترمب وإن لم يكن بشهرته، وأيضاً النجمتان يظهر في مسيرتهما التأثر بأحد الوالدين وشبه غياب الآخر فالحسناء إيفانكا هي ابنة أبيها التي تلازمه في جميع شؤونه وأعماله وتجارته وحتى حضوره السياسي، في المقابل نجد أن الأم "سوزان" في حياة كاترينا هي صاحبة الحضور الأعلى والتأثير القوي في ظل غياب الأب، لدرجة أن كاترينا تحمل الجنسية البريطانية، ولا تجيد اللغة الهندية بطلاقة.

نيويورك تبتسم للجميلات

تعتبر نيويورك مدينة السياسة والثقافة والمال والفن في أميركا، واكتسبت أهمية من وجود مقر الأمم المتحدة ووجود ناطحات السحاب والمراكز التجارية ودور الأزياء، وهي خليط من الثقافات العالمية، وتكمن أهمية نيويورك بالنسبة إلى كاترينا كيف وإيفانكا ترامب بأن الأولى في الـ(2009) تواجدت في نيويورك لتصوير فيلم يحمل اسم المدينة وشكل منعطفاً مهماً في مسيرتها وشهد ولادتها الفنية بحسب النقاد، وحازت في نفس العام جائزة "راجيف غاندي"، بينما الثانية تعتبر نيويورك بالنسبة لها الهوى والهوية، فهي مدينة الولادة الجسدية والدراسة والأعمال، حيث تدير منظمة والدها الواقعة في شارع مانهاتن.

الأرقام والذهب

من اللافت في مسيرة كاترينا وإيفانكا أن العام (1997) شهد نشاطاً مشتركاً بينهما، حيث اتفقتا من دون أن تعلما حين قادت المصادفة الشابتين إلى اقتحام دور عرض الأزياء، حيث عملت ابنة ترمب عارضة لفيرساتشي ومارك بور وتييري موغلر، فيما كانت كاترينا في لندن تعمل أيضاً عارضة لصالح عدد من الدور مثل "لاسينزا" و"أركاديوس" وتم اختيارها كفتاة إعلانات لشركات الذهب والمجوهرات، أسوة بإيفانكا التي هي أيضاً كانت تعمل مع شركة الماس ومجوهرات للترويج لعلامتها التجارية في شارع "ماديسون" بنيويورك، والغريب أن المصادفة تتكرر حتى في طريقة تصوير ذواتا الأعين اللواتي يحيين الطعين بنظرة على حد وصف شوقي، فقد اتفقتا ذات مرة من دون قصد على طريقة الوقوف على أغلفة المجلات، وهناك عامل مهم تختلفان فيه ولا بد من الإشارة إليه، وهو منبع قوة وتأثير في شخصية وحياة كل واحدة، حين نعلم أن إيفانكا تعيش حياة زوجية أكثر استقراراً من كاترينا فهي أم لـ(3) أطفال من زوجها رجل الأعمال جاريد كوشنر، في المقابل لم تنتظر كاترينا كيف وصول والدها إلى البيت الأبيض حتى تنال شهرتها الواسعة، بل أربكت إطلالتها صناع السينما في "بوليود"، وتسببت في مشاكل عاطفية لكبار النجوم، أحرقت لوعتها سلمان خان ورانبير كابور، وفي استفتاء للجميلات حول العالم أزاحت "كات" كما يحلو لمحبيها تسميتها عن طريقها نجمات هوليوود وبوليوود، الأمر الذي ساعها في أن تكون وجهاً إعلانياً لعدد من الشركات في العالم، ولكن الأمر المحير ماذا لو جمعها استفتاء بإيفانكا؟ حتماً سيطلق عليه البعض ديربي الجمال، الذي قد يقبل الجمهور أن ينتهي متعادلاً.

وهناك معلومة طريفة تذكرها ويكبيديا قد تهم البعض، وهي أن إيفانكا ترمب التي يبلغ طولها 1.80 متراً هي أكثر طولاً من كاترينا كيف بـ(6) سنتيمترات.