معلم يحرق نفسه عن طريق الخطأ في تظاهرة بالهند

أحرق رجل نفسه عن طريق الخطأ، عندما كان يريد إشعال النار بعد أن صبّ البنزين على دمية رمزية للحكومة، أثناء تظاهرة ضد سياسة عقود المعلمين بولاية البنجاب الهندية.

وقد نقل الرجل ويدعى، سيخميندر سينغ مان، على الفور إلى المستشفى، لكن لم يتم التأكيد على حالته.

وكان مان أحد المشاركين في التظاهرات بمنطقة باثيندا، التي تضمنت حرق دمية تُصوّر حكومة البنجاب وسط اضطرابات وعدم رضا حول هيكل التعليم.

وشوهد السيد مان يصرخ عندما اجتاحت النيران جميع جسده، وهو يرتدي معطفاً وسروالاً من الجينز. ويبدو أن عدداً من المحتجين الآخرين حاولوا أن يقدموا له العون، لكن النار الشرسة لم تترك لهم فرصة.

وكان الرجل يساعد في رش الدمية للتأكد من حرقها بسرعة، لينتهي به الأمر إلى اشتعال النيران فيه بديلاً عنها.

وكانت المظاهرات قد اندلعت بسبب شكاوى عدد من المعلمين من الحكومة في البنجاب، التي لم تفِ بوعدها بأن تجعل خدمتهم قانونية بدلاً من الاستمرار كمتطوعين في التدريس.

وقد قال أعضاء اتحاد المعلمين إن الحكومة وضعت عقداً بمدة سنتين فقط لـ 7000 مدرس متطوع منذ 2014 مع وعدها بأن تجعلهم نظاميين بعد نهاية المدة، ولم تحقق لهم ذلك.

ويقولون إنه بغض النظر عن قضية هؤلاء المعلمين فإن السلطات غير عابئة بتطوير الخدمات التعليمية.