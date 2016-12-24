شاهد أجواء الاحتفال بعيد الميلاد في بيت لحم

بدأ المسيحيون صباح السبت الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع تدفق عشرات الفلسطينيين والسياح إلى ساحة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

والمدينة شهدت ولادة السيد المسيح (عليه السلام)، وفيها كنيسة المهد التي سيجري فيها قداس منتصف الليل.

وبدأ البعض بالتقاط صور سيلفي في ظل شجرة الميلاد الضخمة المزينة بالأضواء الذهبية في ساحة المهد، على وقع استعراض فرق الكشافة في المدينة الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتبث أغاني وترانيم الميلاد باللغة العربية قرب الساحة.

وتم نشر قوات أمنية فلسطينية في الشوارع التي تؤدي إلى ساحة الكنيسة.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قداس منتصف الليل بالإضافة الى مسؤولين أجانب.

وتم توزيع نحو 2500 تذكرة للقداس.