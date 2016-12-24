صور مسربة لترمب يمارس لعبة اتهم أوباما بتضييع وقته فيها

أخذ الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، استراحة من الاستعداد لتولي السلطة، ومارس لعبة محببة لقلوب رؤساء أميركا منذ دوايت أيزنهاور، ألا وهي لعبة الغولف.

ولعب ترمب الغولف، أمس الجمعة، في ملعب يملكه مع تايجر وودز، بطل العالم السابق في اللعبة، والذي يحاول العودة بعد مشكلات مزمنة في الظهر وعمليات جراحية.

كما انضم إليهما لاعبان آخران لم يعلن عن اسميهما. ولم تعلن نتيجة المباراة لكن ترمب ليس منافساً سهلاً. وتتوقع مجلة (غولف دايجست) أنه سيكون أفضل لاعب غولف في المكتب البيضاوي، عندما يتولى المنصب في 20 يناير كانون الثاني.

ومن غير المتوقع نشر صور لمباراة ترمب مع وودز، لأن وسائل الإعلام الإخبارية التي سافرت مع الرئيس المنتخب منعت من دخول الملعب.

وحب هذه الرياضة أحد الأمور المشتركة بين ترمب - الذي يمتلك ملاعب غولف حول العالم - والرئيس الديمقراطي، باراك أوباما.

ومارس أوباما الغولف في أغلب أيام السبت خلال فترة رئاسته، التي دامت ثماني سنوات بمشاركة أصدقائه ومستشاريه. كما مارس اللعبة من حين لآخر مع قادة آخرين وسياسيين ومشاهير.

وانتقد ترمب قضاء أوباما الكثير من الوقت في ملاعب الغولف، وقال أمام مؤتمر انتخابي في ميشيغان العام الماضي إن أوباما "مارس لعبة الغولف العام الماضي أكثر من تايجر وودز".