نوبة قلبية تداهم ممثلة "حرب النجوم" كاري فيشر بالطائرة

في الأفلام السينمائية جابت المجرات وتنقلت في الفضاء بين النجوم، وفي جو الأرض داهمت الممثلة الأميركية كاري فيشر نوبة قلبية، وهي على متن طائرة أثناء رحلة مساء الجمعة من لندن إلى لوس أنجلوس، حين لاحظ ركاب أنها توقفت عن التنفس وراحت تتحشرج، وهو ما علمته "العربية.نت" من بيان أصدرته شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، وورد في عدد من وسائل الإعلام العالمية، منها موقع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية.

متحدث باسم الشركة ذكر أيضاً أنه تم نقلها سريعاً إلى أحد مستشفيات لوس أنجلوس حين هبوط الطائرة في مطارها، ووعد بالإفراج عن المزيد من المعلومات. إلا أن شبكة NBC التلفزيونية الأميركية، تحرت أمرها سريعاً، وعلمت من مصادر طبية لم تذكرها أن حالة البالغ عمرها 60 سنة "حرجة وليست على ما يرام"، مضيفة أن الممثلة والمنتجة الأميركية Anna Akana كانت على الطائرة نفسها ووصفت ما جرى في تغريدة بحسابها "التويتري" إلا أن التغريدة التي راجعتها "العربية.نت" كانت مجرد شكر لأفراد الطاقم، ممن سارعوا إلى إسعافها.

وفي المعلومات أيضاً أن الممثلة Carrie Fisher الشهيرة بلعبها دور الأميرة Leia في أول فيلم أنتجته هوليوود في 1977 باسم Star Wars ثم في فيلمين آخرين من السلسلة نفسها، تعرضت للنوبة قبل 15 دقيقة فقط من هبوط الطائرة في مطار لوس أنجلوس، حيث كانت بانتظارها سيارة إسعاف، وسريعاً اكتظت مواقع التواصل بخبرها وبالدعاء لها بمعظم اللغات الحية.

وأحدث مشاركة لها في سلسلة أفلام "ستار وورز" هي بفيلم Star Wars: The Force Awakens الذي بدأ عرضه قبل عام كسابع سلسلة الخيال العلمي الشهيرة، واكتسح منذ أول عروضه إيرادات شباك التذاكر، بتخطيه مليار دولار أميركي، وفقاً لما قرأت "العربية.نت" مما بثت الوكالات عن الفيلم الذي تلعب دوراً رئيسياً فيه مع الممثل الأميركي هاريسون فورد ومواطنه الممثل Mark Hamill، والذي أتاح نجاحه السريع لشركة "ديزني"استعادة لقب أكبر افتتاحية لفيلم في دور العرض.

كاري فيشر التي أبصرت النور في 1956 ببيفرلي هيلز، في ولاية كاليفورنيا، هي ممثلة وروائية وكاتبة سيناريو أميركية، وابنة المغني إيدي فيشر والممثلة ديبي رينولدز، وأشهر دور لعبته كان في 1977 مع الممثل الأميركي هاريسون فورد، بأول فيلم من "حرب النجوم" وقبله بعامين مثلت فيلماً واحداً عنوانه Shampoo، وبعد "حرب النجوم" مثلت في 39 فيلماً، منها الثاني لها في سلسلة "حرب النجوم" العام الماضي، إضافة إلى الفيلم الثالث بعنوان Star Wars: Episode VIII هذا العام.