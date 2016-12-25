رئيس جامعة أميركية يرفض مصافحة خريج عربي لهذا السبب!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو لحفل تخرج طلبة من جامعة نيو هيفن الأميركية، حيث يظهر رئيس الجامعة ستيفن كابلان وهو يرفض مصافحة أحد الخريجين وهو طالب من دولة خليجية، وأشار إلى الطالب بحركة بأصبعه تعني "لا".

وجاء توضيح الجامعة سريعاً عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وقالت في تغريدة لها "كابلان لم يصافح أيا من الطلاب وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج الأحد الماضي".

@KSA_620 President Kaplan did not shake hands with any of the nearly 300 graduates during the University’s Commencement ceremony on Sunday. pic.twitter.com/1Z3AhPQu40 — U. of New Haven (@UNH) December 19, 2016

وأوضحت التغريدة أنه جرى الإعلان قبل قراءة أسماء الخريجين بأن رئيس الجامعة نُصح من قبل مسؤولي الصحة في الجامعة بألا يصافح أيا من الخريجين من أجل منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي المتصاعدة في ولاية "كونيتيكت" الأميركية.

وأكدت الجامعة على أن ما قام به رئيسها يعد إجراءً متبعاً منذ عدة سنوات خلال حفل التخرج الشتوي للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الإنفلونزا والبرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.